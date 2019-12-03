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03 Aralık 2019, Salı
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Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin önemli anlarını ve gol pozisyonlarını siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması...
3 Aralık 2019 Salı 08:10 Güncelleme: 03.12.2019 08:10
Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması

13 Mensah'ın hatalı pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak'ın şutunda Lung iki hamlede topu kontrol etti.
etti.

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Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması

20 Burak'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Atiba, soğukkanlı bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması


30 Caner'in soldan ceza yayına çevirdiği topa Gökhan vurdu. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-0.

Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması

41 Elneny ile verkaça giren Burak, ceza sahası dışından vurdu. Top, yakın köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması

43 Ceza yayı üzerinde topla buluşan Elneny'nin vuruşunu Lung güçlükle kornere gönderdi.

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