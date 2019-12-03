Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin önemli anlarını ve gol pozisyonlarını siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Beşiktaş - Kayserispor maçının sineması...

3 Aralık 2019 Salı 08:10 Güncelleme: 03.12.2019 08:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





