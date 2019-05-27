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Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş...
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gideceği konuşuluyordu... Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Fikret Orman ile bir araya geldi ve şartları konuştu. Tarafların anlaşma sağladığı öne sürülürken Medipol Başakşehir'in de yeni çalıştırıcısı belli oldu. İşte ayrıntılar...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:08 Güncelleme: 27.05.2019 11:11
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Bu gelişmelerin ardından Medipol Başakşehir, Süper Lig'i tanıyan bir hoca ile çalışma kararı aldı.
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