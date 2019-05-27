Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş... - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş...

Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş...

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gideceği konuşuluyordu... Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Fikret Orman ile bir araya geldi ve şartları konuştu. Tarafların anlaşma sağladığı öne sürülürken Medipol Başakşehir'in de yeni çalıştırıcısı belli oldu. İşte ayrıntılar...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:08 Güncelleme: 27.05.2019 11:11
Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş...

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in boşalan teknik direktörlük koltuğuna çok yakın...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş...

Deneyimli çalıştırıcı, siyah beyazlıların kulüp başkanı Fikret Orman ile bir araya geldi.

Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş...

Şartlarını sunan Avcı'ya, Başkan da yıllık alacağı ücreti söyledi. Tarafların masadan el sıkışarak ayrıldığı kaydedilirken gözler Medipol Başakşehir'e çevrildi.

Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş...

Turuncu mavililerde yaprak dökümü de bekleniyor... Maliyeti yüksek oyuncuların yanı sıra mevcut oyunculara da gelen gelen teklifler var...

Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş...

Bu gelişmelerin ardından Medipol Başakşehir, Süper Lig'i tanıyan bir hoca ile çalışma kararı aldı.

ABDULLAH AVCI KARARINI VERDİ! FENERBAHÇE... HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN