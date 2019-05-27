Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gideceği konuşuluyordu... Tecrübeli çalıştırıcı, Başkan Fikret Orman ile bir araya geldi ve şartları konuştu. Tarafların anlaşma sağladığı öne sürülürken Medipol Başakşehir'in de yeni çalıştırıcısı belli oldu. İşte ayrıntılar...