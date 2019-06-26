HaberlerGaleriAli Naibi'den transfer açıklaması! Kagawa, Boyd, Marcelo...
Ali Naibi'den transfer açıklaması! Kagawa, Boyd, Marcelo...
Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Henüz resmi olarak hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalamayan siyah-beyazlılar, gelecek sezon şampiyon bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. İmza aşamasına gelen bir kaç futbolcu olmasına rağmen kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum şu anda resmi imza attırılmasının önündeki en büyük engel. Başkan Orman tarafından futbol direktörlüğüne atanan Ali Naibi, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 22:03
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon yeni teknik patron Abdullah Avcı ile şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlılar, transferde hata yapmak istemiyor.
Ligi 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Kartal, gelecek sezonu şampiyon tamamlayarak taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman tarafından siyah-beyazlılara "Futbol Direktörü" olarak atanan Ali Naibi, beIN Sports'a transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Naibi, kendisinin Futbol Direktörlüğüne atanması ile ilgili, "Uzun yıllardır kulübün içerisindeyim kulübü bilen biriyim. Daha analiz ekibimiz var, altyapı ve transfer projelerimiz var." dedi.