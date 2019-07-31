Abdullah Avcı'dan iki bomba birden! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Abdullah Avcı'dan iki bomba birden!

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 3'üncü sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon öncesi transferlerin sonuçlanmasını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, istediği iki yıldızı yönetime iletti. Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın isteği üzerine çalışmalarını sıklaştırdı. İşte Avcı'nın istediği o isimler ve Fenerbahçe detayı...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:01
Abdullah Avcı'dan iki bomba birden!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları süeüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdullah Avcı'dan iki bomba birden!

Gelecek sezon için şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kara Kartal'da Abdullah Avcı istediği isimleri belirledi.

Abdullah Avcı'dan iki bomba birden!

İki futbolcu hakkındaki kararını veren Avcı, yıldız futbolcuları istediğini yönetime iletti.

Abdullah Avcı'dan iki bomba birden!

Beşiktaş yönetimi de Avcı'nın bu isteği üzerine harekete geçti. İşte detaylar...

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Abdullah Avcı'dan iki bomba birden!

Beşiktaş'ta stopere transfer isteyen Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna göz diktiği öne sürüldü.

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