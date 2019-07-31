Abdullah Avcı'dan iki bomba birden!

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 3'üncü sırada bitiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon öncesi transferlerin sonuçlanmasını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, istediği iki yıldızı yönetime iletti. Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı'nın isteği üzerine çalışmalarını sıklaştırdı. İşte Avcı'nın istediği o isimler ve Fenerbahçe detayı...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





