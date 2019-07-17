Abdullah Avcı onayı verdi yıldız futbolcu geliyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kara Kartal'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın onay verdiği yıldız için girişimler yeniden başladı. Beşiktaş bu gelişmelerin ardından transferde bombayı patlatmayı planlıyor. İşte son gelişmeler...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26 Güncelleme: 17.07.2019 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





