Abdullah Avcı onayı verdi yıldız futbolcu geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Abdullah Avcı onayı verdi yıldız futbolcu geliyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kara Kartal'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın onay verdiği yıldız için girişimler yeniden başladı. Beşiktaş bu gelişmelerin ardından transferde bombayı patlatmayı planlıyor. İşte son gelişmeler...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26 Güncelleme: 17.07.2019 11:26
Abdullah Avcı onayı verdi yıldız futbolcu geliyor

Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdullah Avcı onayı verdi yıldız futbolcu geliyor

Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan siyah-beyazlılar yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.

Abdullah Avcı onayı verdi yıldız futbolcu geliyor

Gelecek sezon için iyi bir kadro kurmak için çalışan Kartal'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Abdullah Avcı onayı verdi yıldız futbolcu geliyor

Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın onayı sonrası transfer girişimlerini artırdı. İşte detaylar...

Abdullah Avcı onayı verdi yıldız futbolcu geliyor

Alman kulübünün Kagawa'yı kamp kadrosuna almaması Kartal'ı harekete geçirdi.

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