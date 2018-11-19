Galatasarayda Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 13:54:57
Güncelleme: 15:27:35
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından sınırlı alanda dayanıklılık oyunu oynandığı bildirildi.
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Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo'nun antrenörler eşliğinde sahada adaptasyon çalışmaları yaptığı belirtildi.
A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maç öncesinde kasığında zorlanma hisseden Serdar Aziz'in tedavisine başlandığı, oyuncunun durumunun perşembe günü yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı duyuruldu.
Sakatlığı geçen Fernando Reges'in antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.