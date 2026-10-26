Galatasaray Batrakovla penaltı bekledi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide, sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Mario Lemina'nın ortasında Victor Osimhen, topu arka direkte indirdi. Penaltı noktası üzerinde topu soluna çekmek isteyen Batrakov, Guendouzi ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı itirazında bulunurken hakem Atilla Karaoğlan, VAR ile bir süre iletişim kurdu. VAR'dan inceleme tavsiyesi gelmemesi üzerine oyun devam etti.

İŞTE O POZİSYON

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.