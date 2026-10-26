CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Osimhen Fenerbahçe maçlarını boş geçmiyor! 5. golünü kaydetti

Osimhen Fenerbahçe maçlarını boş geçmiyor! 5. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 5'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 maça çıktı. 27 yaşındaki golcü oyuncu bu karşılaşmalarda 5 kez ağları havalandırırken 1 de asist yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 22:24 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 23:32
Osimhen Fenerbahçe maçlarını boş geçmiyor! 5. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 5'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 maça çıktı.

27 yaşındaki golcü oyuncu bu karşılaşmalarda 5 kez ağları havalandırırken 1 de asist yaptı.

CİMBOM YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Galatasaray, Osimhen'in forma giydiği 6 Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi.

YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Osimhen, Fenerbahçe ile 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanan derbide de 29. ve 44. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi.

21.09.2024 | Süper Lig | GS 3-1 FB (1 asist)

24.02.2025 | Süper Lig | GS 0-0 FB —

02.04.2025 | Türkiye Kupası | FB 1-2 GS (2 gol)

01.12.2025 | Süper Lig | FB 1-1 GS —

26.04.2026 | Süper Lig | GS 3-0 FB (1 gol)

26.10.2026 | Süper Lig | GS 2-0 FB (2 gol)

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Dev maç Galatasaray'ın!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Emekli aylıklarında yeni hesaplama dönemi başlayabilir! Kabine sonrası Faruk Erdem değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Batrakovla penaltı bekledi!
Derbi gergin başladı! 1. dakikada...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide son düdükle saha karıştı! Derbide son düdükle saha karıştı! 23:28
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta) İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta) 23:27
Galatasaray Batrakovla penaltı bekledi! Galatasaray Batrakovla penaltı bekledi! 23:10
Nuri Şahin: Alışkanlıklarımızdan uzak oynadık Nuri Şahin: Alışkanlıklarımızdan uzak oynadık 22:57
F.Bahçe'de kabus gibi ilk yarı! F.Bahçe'de kabus gibi ilk yarı! 22:39
Mardin 1969 Spor evinde kazandı! Mardin 1969 Spor evinde kazandı! 22:32
Daha Eski
Osimhen F.Bahçe maçlarını boş geçmiyor! Osimhen F.Bahçe maçlarını boş geçmiyor! 22:24
Thomas Reis: İlk yarıda takımı tanıyamadım! Thomas Reis: İlk yarıda takımı tanıyamadım! 22:08
Muhammed Salah'tan maç sonu paylaşım! Muhammed Salah'tan maç sonu paylaşım! 21:59
F.Bahçe'de derbi öncesi son toplantı F.Bahçe'de derbi öncesi son toplantı 21:55
Sergen Yalçın dev derbiyi izlemek için RAMS Park'ta! Sergen Yalçın dev derbiyi izlemek için RAMS Park'ta! 21:50
G.Saray tribünlerinden anlamlı Filistin pankartı! G.Saray tribünlerinden anlamlı Filistin pankartı! 21:44