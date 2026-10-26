Osimhen Fenerbahçe maçlarını boş geçmiyor! 5. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 5'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 maça çıktı.

27 yaşındaki golcü oyuncu bu karşılaşmalarda 5 kez ağları havalandırırken 1 de asist yaptı.

CİMBOM YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Galatasaray, Osimhen'in forma giydiği 6 Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi.

YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Osimhen, Fenerbahçe ile 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanan derbide de 29. ve 44. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi.

21.09.2024 | Süper Lig | GS 3-1 FB (1 asist)

24.02.2025 | Süper Lig | GS 0-0 FB —

02.04.2025 | Türkiye Kupası | FB 1-2 GS (2 gol)

01.12.2025 | Süper Lig | FB 1-1 GS —

26.04.2026 | Süper Lig | GS 3-0 FB (1 gol)

26.10.2026 | Süper Lig | GS 2-0 FB (2 gol)