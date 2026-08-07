İki Danimarkalı isim de gidiyor

G.Saray'ın iki Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson ile Elias Jelert'e yol gözüktü. Teknik direktör Okan Buruk tarafından yeni sezon planlamasında yer almayan iki isimden de kendilerine takım bulmaları istendi. Nelsson'un kesin olarak bonservisiyle göndermek isteyen yönetimin Jelert konusundaki ilk tercihi de aynı. Ancak Jelert'in kiralanmasına da sıcak bakılıyor.