Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...
Galatasaray ile ismi bir süredir transfer iddialarında yer alan Real Madrid'in yıldızlarından Eduardo Camavinga hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların İspanyol ekibinde yapılacak başkanlık seçiminin ardından girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
HAZİRANDA BELLİ OLACAK
Eğer Perez görevine devam ederse takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Hatta Benfica da bu durumu doğrulamıştı.
Perez seçimi kazanırsa teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar beklenecek. Ancak Galatasaray seçimin ardından hemen satın alma opsiyonuyla birlikte Real Madrid'e resmi teklifini iletecek. Buradan çıkacak karara göre hareket edilecek.
Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği için Camavinga transferinin haziran ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.
İSTİKRAR ABİDESİ
Camavinga istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.
Bu sezon Real Madrid gibi iddialı bir takımda 43 resmi maçta forma giyen Fransız oyuncu 2 gol kaydederken 1 de asiste imzasını attı.
Yıldız oyuncuya bu sezon sakatlığı haricinde sadece iki maçta hocası tarafından şans verilmedi. Kalan bütün maçlarda süre aldı.
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