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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

Galatasaray ile ismi bir süredir transfer iddialarında yer alan Real Madrid'in yıldızlarından Eduardo Camavinga hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların İspanyol ekibinde yapılacak başkanlık seçiminin ardından girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

Orta saha transferinde bu sezonki hayalini belirleyen Galatasaray, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı istiyor.

Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

Hem Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosuna dahil edilmeyen hem de geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin sorumluları arasında gösterilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kaderi belli oluyor.

Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

Real Madrid'de bugün yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Florentino Perez ile Enrique Riquelme'nin yarışacağı seçimin sonucuna göre Camavinga'nın geleceği belli olacak.

Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

HAZİRANDA BELLİ OLACAK


Eğer Perez görevine devam ederse takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Hatta Benfica da bu durumu doğrulamıştı.

Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

Perez seçimi kazanırsa teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar beklenecek. Ancak Galatasaray seçimin ardından hemen satın alma opsiyonuyla birlikte Real Madrid'e resmi teklifini iletecek. Buradan çıkacak karara göre hareket edilecek.

Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği için Camavinga transferinin haziran ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

İSTİKRAR ABİDESİ

Camavinga istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

Bu sezon Real Madrid gibi iddialı bir takımda 43 resmi maçta forma giyen Fransız oyuncu 2 gol kaydederken 1 de asiste imzasını attı.

Galatasaray'ın Camavinga planı ortaya çıktı! Real Madrid'deki seçimden çıkacak sonuca göre...

Yıldız oyuncuya bu sezon sakatlığı haricinde sadece iki maçta hocası tarafından şans verilmedi. Kalan bütün maçlarda süre aldı.

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