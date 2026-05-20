İstikrarın eseri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs kutlamalarında konuştu. Bu özel günü gururla kutladıklarını belirten Özbek, "Galatasaray, tarihine yakışır bir başarıya imza attı. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğa ulaştık. Bu başarı, futbolcularımızın, teknik heyetimin ve her şartta takımının yanında olan büyük Galatasaray taraftarının eseridir. Aynı zamanda bu başarı planlama, istikrar ve geleceğe yatırım yapmanın sonucudur. Bu birlik ve beraberlik sürdükçe, Galatasaray'ın daha fazla kupa kazanacağına, Avrupa'da daha başarılı olacağına inanıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Galatasaray" dedi.