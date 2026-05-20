Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Çeyrek finale kalmak istiyoruz

Çeyrek finale kalmak istiyoruz

Eren Elmalı: 27. şampiyonluğu kazansak ertesi gün 28. şampiyonluk için konuşacağız. Bence kulübümüzün en büyük artısı da bu. Başarıya her zaman çok açız ve hiçbir zaman yetinmiyoruz. Kulübün tarihinde zaten bu var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Çeyrek finale kalmak istiyoruz

Galatasaray'ın yıldızı Eren Elmalı, hedeflerinin önce 27 ardından da 28. şampiyonluk olduğunu söyledi. İHA'ya konuşan Eren, G.Saray olarak asla yetinmediklerini ifade ederek şöyle devam etti: "27. şampiyonluğu kazansak ertesi gün 28. şampiyonluk için konuşacağız. Bence kulübümüzün en büyük artısı bu. Başarıya çok açız ve hiçbir zaman yetinmiyoruz. Kulübün tarihinde zaten bu var. Kendi aramızda hedef 27 diyoruz.

SKOR KATKISI YAPIYORUM

İlk geldiğimiz zamanki şampiyonluk daha önemliydi. Daha önce lig şampiyonluğum da yoktu. İkincisine biraz daha alıştım. İlk benim için çok daha önemliydi. Bu şampiyonluk da önemli. Çünkü üst üste 4. şampiyonluğumuz. Kendimde eksik gördüğüm özelliklerinden biri de skor katkısıydı. Yazın buna çok çalıştım. Bunun faydasını bu sezon gördüm. Çalıştıktan sonra, kafada da yer ettikten sonra vücudunuz sizi o bölgeye götürüyor."

OKAN HOCA ÇOK BAŞARILI

Okan Buruk hocalıktan ziyade çok önemli bir insan. Bizim için, tüm takım için futboldan gelen bir insan olması çok daha iyi. Çünkü zaman zaman futbolcu psikolojisinde kendini kötü hissedebilirsin, işler istemediğin gibi gidebilir ama oradaki sorumluluk alması, bize yardımcı olması çok önemli. Başardığı iş kesinlikle kolay değil. Biz de onun oyuncuları olarak tarihte ismimiz geçtiği için çok mutluyuz.

