En büyük Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon bitiren Galatasaray, RAMS Park'ta muhteşem bir törenle kupasını kaldırdı. Üst üste 4., toplamda da 26. şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir başarı elde eden sarı-kırmızılılar, taraftarıyla birlikte zaferini kutladı. 'Dört Dörtlük Gece' ismiyle yapılan kupa töreninde RAMS Park tribünleri tamamen doldu.

Galatasaray'da Okan Buruk ve futbolcular, taraftarlarıyla birlikte başarılarını kutladı. Özel platformda üst üste dördüncü şampiyonluk ve toplamda kazanılan 26. Lig zaferine ait 'Dört Dörtlük Ş4mpiyon' görseli vardı.

KUPA KAPTANLARDA

Sarı-kırmızılılarda önce kulüp çalışanları, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyet sahneye çıktı.Galatasaray'da bütün futbolcular seçtikleri şarkılarla geldi. Dursun Özbek ile Okan Buruk çağrıldığında ise coşku arttı. Şampiyonluk kupası da RAMS Park'ta platforma getirildi. TFF yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm, kupayı kaptan Mauro İcardi'ye takdim etti. 26. şampiyonluk kupası kaptan İcardi'nin ellerinde havaya yükseldi. İcardi, diğer kaptanlar Abdülkerim Bardakcı, Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ı da yanına çağırdı.

MUHTEŞEM IŞIK ŞOV

RAMS Park'ta müthiş bir şampiyonluk coşkusu yaşandı. 'Dört Dörtlük Gece' sloganıyla hazırlanan gece için görsel şölen yapıldı. Drone şovuyla futbolcular ve teknik heyet tek tek tanıtıldı. Aslantepe'de unutulmaz görüntüler meydana çıktı.

'DÖRT DÖRTLÜK GECE'

Sarı-kırmızılı kulüp dün akşamki şampiyonluk kutlamaları için özel bir konsept hazırladı. Üst üste dördüncü şampiyonluğu simgeleyen 'Dört Dörtlük Gece' sloganıyla zafer kutlamaları gerçekleştirildi. Tüm stat bu sloganla donatıldı.

'AŞKIN OLAYIM'

Mauro İcardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı RAMS Park'ta tribünleri ayağa kaldırdı. İcardi sahaya çağrıldığında da müthiş bir coşku yaşandı. Bütün tribünler Arjantinli yıldızı ayakta alkışladı, 'Aşkın Olayım' şarkısına coşkuyla eşlik etti.

FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, dünkü kupa töreninde sahneye Filistin bayrağı ile çıktı. 25 yaşındaki yıldızın Filistin'e gösterdiği destek, tribünlerden büyük alkış aldı. Boey kupa töreni boyunca Filistin bayrağıyla yer aldı.

SANE'YE BÜYÜK İLGİ

Leroy Sane, şampiyonluk gününde öne çıkan isimlerden oldu. Hem otobüsle stada gelirken hem de RAMS Park'ta büyük coşku yaşayan Alman futbolcuya taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Sane dün sahaya Tarkan'ın şarkısıyla geldi.

Törende DJ Suat Ateşdağlı, DJ Yalçın Asan performansları ile DJ Doğuş Çabakçor ve senfoni gösterisi oldu, büyük coşku yaşandı.

Başkan Dursun Özbek'e büyük sevgi gösterildi. Sahneye çağrılan Özbek'e "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapıldı.

Mauro Icardi: "Galatasaray çok büyük. Her an burada çok keyif alıyorum. Ailem için kıymetli bir yer burası. 4 senede rekorlar kırdık" dedi.

Victor Osimhen: "Okan Buruk çok büyük bir kalite. O iyi bir teknik direktör ve iyi bir insan. Ona büyük saygı duyuyoruz" diye konuştu.