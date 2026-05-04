Sampiyonluğa sadece bir maç uzakta olan G.Saray'da yaşanan rehavete teknik direktör Okan Buruk el atıyor. Samsunspor karşısında 4-1'lik skorla tarihinin en ağır yenilgilerinden birisini yaşayan sarı-kırmızılılarda artık şampiyonluk gelene kadar iki konu yasaklandı. Artık resmen şampiyonluk ilan edilene kadar şampiyonluk ve kutlama kelimeleri kullanılmayacak. Samsun maçı öncesinde oyuncularına yaptığı uyarıların karşılığını alamayan Okan Buruk, son haftalar öncesinde bazı kurallar getirdi.

GİDEN OYUNCULAR OLACAK

Bundan sonra şampiyonluk ve sonrasında yapılacak kutlamalarla ilgili konuşma yapılmayacak. Başkan Dursun Özbek de yöneticilerine talimat vererek bütün planların şampiyonluğun ilan edilmesinden sonra yapılmasını istedi. Ayrıca futbolcularda zaman zaman yaşanan konsantrasyon kaybının önüne geçmek için Antalyaspor mücadelesi öncesinde takımın kampa girme ihtimali de bulunuyor. Okan Buruk gelecek sezon bazı isimlerle yola devam etmeyi düşünmezken, şimdi tek hedef Antalya maçı olarak belirlendi.