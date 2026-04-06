Osimhen'siz olmuyor

Zirve yarışında ağır bir yara almasına karşın liderliğini sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğu doldurulamıyor. Liverpool mücadelesinde kolu kırıldığı için bir süre daha formasından uzak kalacak Nijeryalı futbolcuyu sarı-kırmızılılar çok arıyor. Mauro İcardi'den bu bölgede eskiden aldığı katkıları alamayan Galatasaray, Osimhen'in oynayamadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alırken 1 kez berabere kaldı ve hiç kazanamadı.

4 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Süper Kupa'da 2-0 kaybedilen F.Bahçe derbisinde milli takımda bulunduğu için yer alamayan 27 yaşındaki golcü futbolcu, Süper Lig'de 1-1 sona G.Antep FK maçında da yer alamadı. 2-0'lık Konyaspor mücadelesinde sakatlığı bulunan Osimhen, önceki gün Trabzonspor yenilgisinde ise kolundaki kırık nedeniyle yer alamadı. Bu süreçte birisi Süper Kupa, 3'ü ligde olmak üzere maçta Aslan 1 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. O yoksa, G.Saray'da sorunlar ortaya çıkıyor.