Derbilerde kazanamıyor

3 senedir şampiyonluğu kimselere bırakmayan sarı-kırmızılılar bu süreçte derbilerde rakiplerine sahayı dar ederek kazanmayı başardı. Ezeli rakiplerine kurduğu büyük üstünlükle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, bu yıl ise istediği sonuçları alamadı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı bu sezon 5 maça çıkan Aslan, 26 Nisan'da Fenerbahçe ile son derbisine çıkacak. Geride kalan 5 derbide ise Okan Buruk'un öğrencileri sadece 1 galibiyet elde edebildi.

3 KEZ BERABERE KALDI

Sezonun ilk yarısında rakipleriyle 3 maçta da berabere kalan Cimbom, evinde Trabzonspor 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda F.Bahçe'ye karşı uzatmalarda yediği golle 1-1'e razı olan Aslan, ligin ikinci yarısında ise deplasmanda Beşiktaş engelini 1-0 ile geçti. Önceki gün ise Trabzonspor'a 2-1 ile boyun eğen G.Saray, son yılların en kötü derbi performansını elde etti. Sarı-kırmızılılar bu 5 derbiden eleştirilse de 6 puan toplayıp çıktı.