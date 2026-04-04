Tangocudan gol sözü

Bir süredir yedek kaldığı için mutsuz olan ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği belirtilen Mauro İcardi, Başkan Dursun Özbek ve sportif AŞ. başkan vekili Abdullah Kavukçu'yla Trabzonspor maçı öncesinde görüşme yaptı. Yapılan bu görüşme sonrasında oluşan küçük çaplı kriz çözüme kavuştu. İcardi de eski günlerine döndü. İdmanlarda oldukça hırslı olan Tangocu, istekli görüntüsüyle gönülleri kazandı. Özbek ve Kavukçu'nun ardından teknik direktör Okan Buruk da İcardi'yle bire bir toplantı yaptı. Buruk'un İcardi'ye, "Bu takımın kaptanı ve en önemli isimlerinden birisin. Taraftar seni çok seviyor ve eskisi gibi sahada senin mücadele etmeni istiyor" dediği belirtildi. İcardi'nin de hocasına, "Burada mutluyum. Taraftarı seviyorum. Trabzonspor maçında eski İcardi'yi göreceksiniz. Gol atacağımın sözünü veriyorum" dediği öğrenildi. Trabzon'a İcardi'nin 5 maçta 4 golü var.