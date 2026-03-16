Uğurcan farkı

Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'deki performansıyla güven veren milli kaleci, formunun zirvesine ulaştı. Bu sezon 35 resmi maçta eldivenleri giyen Uğurcan, 14 kez kalesini gole kapatmayı başardı. 10 kez Süper Lig'de rakiplerini durduran 29 yaşındaki eldiven, 4 kez de Şampiyonlar Ligi'nde bunu yineledi. Uğurcan Çakır bu sezon iki kez Liverpool karşısında sahaya çıkarken, bunların hepsinde büyük bir performans sergiledi. İki maçta da önemli kurtarışlar yaptı.