Şampiyonluk yakın

Süper Lig'de önceki gün Başakşehir engelini 3-0'lık skorla geçerek zirve yarışında büyük bir avantaj elde eden G.Saray, şampiyonluk yolunda rakipleriyle farkı açtı. F.Bahçe ve Trabzonspor ile son 8 hafta öncesinde 7 puanlık fark yapan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde bunu hep başarıyor. Geride kalan 3 sezonda da bu viraja lider girmeyi başaran Cimbom, hepsinde mutlu sona ulaştı. Ancak Okan Buruk yönetiminde ilk kez bitime 8 hafta kala 7 puanlık dev bir fark yakalayan Cimbom, dörtleme yapmaya çok yakın.

26 YIL SONRA

Türk futbol tarihinde daha önce 4 sene üst üste şampiyon olan tek takım yine G.Saray olmuştu. 1996-2000 yılları arasında Fatih Terim önderliğinde dörtleme yapan sarı-kırmızılılar, aynı başarıyı 26 yıl sonra bu kez o dönemin futbolcularından Okan Buruk önderliğinde yapmaya çalışıyor. 2022-23 sezonunda 6, 2023-24'te 2, 2024-25'te ise en yakın rakibine bitime 8 hafta kala 3 puanlık bir avantajla giren Aslan, ilk kez 7 puanlık bir fark yakaladı. Üstelik bu kez Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası da devam ediyor.

İKİNCİ KEZ DÖRTLEME YAPACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde ikinci kez 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan tek isim olacak. Daha önce 1996-2000 yılları arasında G.Saray'da futbolcu iken 4 yıllık bir seri gören Buruk, bu yıl ise teknik direktör olarak bunu başarmaya çok yaklaştı.

OSİMHEN FORMDA

Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen son haftalara damgasını vurmayı başardı. Süper Lig'de sahaya çıktığı son 9 maçta 9 gol atıp 4 de asist kaydeden Nijeryalı oyuncu, çoğu maçta Şampiyonlar Ligi düşünülerek 90 dakika sahada kalmadı. Ancak oynadığı her saniyede büyük bir eforla takımına yardımcı oldu.

YUNUS ASİSTLERLE DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Yunus Akgün, 5 hafta sonra asistlerle dönüş yaptı. Osimhen'in attığı golde savunma arkasına inanılmaz bir pas atan milli futbolcu, 84'te ise Nhaga'ya 'al da at' pası vererek yıldızlaştı. Yunus böylece toplamda 9 asiste ulaştı.

F.BHÇE'Yİ YAKALADI

Türkiye'de 1959 yılından bu yana Süper Lig'de elde edilen galibiyetlerde Galatasaray, F.Bahçe'yi yakaladı. İki takım da günümüze kadar oynadığı 2258 mücadelede 1304'er galibiyet elde etmeyi başardı. İki ezeli rakibi 1216 galibiyet ile Beşiktaş takip etti.

2.46'LIK PUAN ORTALAMASI

Rakiplerini tek tek deviren sarı-kırmızılılar emin adımlarla mutlu sona doğru ilerliyor. Önüne geleni deviren Aslan, geride kalan 26 haftada topladığı 64 puanla en yakın rakiplerine 7'şer puan fark attı. Maç başına 2.46'lık puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, son yıllardaki hegemonyasını sürdürdü.