Çalışmalar sürüyor

Süper Kupa'da 5 Ocak tarihinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Metin Oktay Kemerburgaz Tesisleri'nden gerçekleştiren çalışmaya, Afrika'da bulunan futbolcular dışında herkes katıldı.
