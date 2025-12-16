Deplasman yıldızı

Sezon başında G.Saray'ın elini çabuk tutarak bonservis bedeli ödemeden renklerine kattığı Leroy Sane, son haftalarda eski performansına kavuştuğunu gösteriyor. 29 yaşındaki Alman futbolcu son 3 maçta 5 skor katkısı üreterek G.Saray'a çok yardımcı olurken özellikle top sürme yeteneği ve süratini deplasman maçlarında çok iyi kullanıyor. Bu sezon 6 gol ve 5 asistle toplamda 11 skor katkısı üreten Sane, bunların 9'unu dış sahadaki maçlarda kaydetmeyi başardı. Açılan rakiplere karşı çok verimli oynuyor.

TARAFTAR HAYRAN KALDI

Bulduğu boş alanları değerlendiren Alman futbolcu, Dünya Kupası kadrosunda kalmayı neredeyse garantiye almış durumda. RAMS Park'ta taraftarı önünde sadece Samsunspor önünde 1 gol ve 1 asist üreten Sane, kalan tüm katkılarını deplasmanlarda sağladı. Bir çok pozisyonda da takım arkadaşları Sane'nin asistlerini gole çeviremezken, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir hayranlıkla oyuncularının resitalini izliyor. Yunus Akgün'ün de dönüşüyle Antalyaspor deplasmanında zorlanmadan şov yapan Sane klasını gösteriyor.