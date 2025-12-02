CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Mario Lemina sıkı çalıştı

Mario Lemina sıkı çalıştı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:51
Mario Lemina sıkı çalıştı
Cimbom'un orta sahadaki çalışkan isimlerinden Mario Lemina, dün Fenerbahçe karşısında da alkışlık bir performans ortaya koyarken derbiyi sarı kartla bitirdi. Yerinde müdahaleleri ve savunmaya yardımıyla dikkat çeken Gabonlu oyuncu, 40'ıncı dakikada İsmail Yüksek'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
