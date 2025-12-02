Mario Lemina sıkı çalıştı

Cimbom'un orta sahadaki çalışkan isimlerinden Mario Lemina, dün Fenerbahçe karşısında da alkışlık bir performans ortaya koyarken derbiyi sarı kartla bitirdi. Yerinde müdahaleleri ve savunmaya yardımıyla dikkat çeken Gabonlu oyuncu, 40'ıncı dakikada İsmail Yüksek'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
Cimbom'unorta sahadaki çalışkan isimlerinden Mario Lemina, dün Fenerbahçe karşısında da alkışlık bir performans ortaya koyarken derbiyi sarı kartla bitirdi. Yerinde müdahaleleri ve savunmaya yardımıyla dikkat çeken Gabonlu oyuncu, 40'ıncı dakikada İsmail Yüksek'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.