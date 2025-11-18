CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sakatlık kabusu

Sakatlık kabusu

Her milli arada oyuncularını sakatlığa kurban veren G.Saray’da bu kez Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan ve Abdülkerim Bardakcı’dan kötü haber geldi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakatlık kabusu

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un en sevmediği ve korku dolu anlar yaşadığı dönem yine geldi çattı. Her milli arada oyuncularının yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, yine aynı tehlike ile karşı karşıya kaldı. İlk olarak Bulgaristan mücadelesinde 61'de oyuna dahil olan Kaan Ayhan sadece 20 dakika içerisinde kasık bölgesinden bir sakatlık geçirerek göz yaşlarıyla kenara gelmek zorunda kaldı. Başarılı oyuncu sakatlığı yüzünden idmanlara çıkamıyor.

EKSİK SAYISI 6 OLDU

Yine milli takımda bulunan Abdülkerim Bardakcı da sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarından uzak kalıyor. Berkan Kutlu da sakatlığı yüzünden 3-4 hafta arasında takımdan uzak kalacak. Ancak en kötü haber geçen milli arada da sakatlanan Victor Osimhen'den geldi. Ülkesinin Kongo'ya yenilerek Dünya Kupası biletini kaçırdığı maçın ikinci yarısına sakatlığı yüzünden çıkamayan Nijeryalı oyuncu büyük üzüntü yarattı. Tüm bunların üzerine Eren Elmalı 45 gün, Metehan ise 9 ay bahis soruşturması nedeniyle ceza almıştı.

OSIMHEN'İN MR'I ÇEKİLECEK

Bir kez daha Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in durumu Türkiye'ye döndükten sonra netlik kazanacak. İstanbul'da MR'ı çekilecek olan başarılı futbolcunun 1 Aralık'taki F.Bahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.

D&R - KİTAP
Aslan Lookman için kesenin ağzını açtı!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
Kanarya'dan Sörloth ile ilk temas!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 01:15
Daha Eski
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:03
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:00
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 00:59
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 00:57
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 00:54
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 00:52