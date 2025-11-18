Sakatlık kabusu

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un en sevmediği ve korku dolu anlar yaşadığı dönem yine geldi çattı. Her milli arada oyuncularının yaşadığı sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, yine aynı tehlike ile karşı karşıya kaldı. İlk olarak Bulgaristan mücadelesinde 61'de oyuna dahil olan Kaan Ayhan sadece 20 dakika içerisinde kasık bölgesinden bir sakatlık geçirerek göz yaşlarıyla kenara gelmek zorunda kaldı. Başarılı oyuncu sakatlığı yüzünden idmanlara çıkamıyor.

EKSİK SAYISI 6 OLDU

Yine milli takımda bulunan Abdülkerim Bardakcı da sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarından uzak kalıyor. Berkan Kutlu da sakatlığı yüzünden 3-4 hafta arasında takımdan uzak kalacak. Ancak en kötü haber geçen milli arada da sakatlanan Victor Osimhen'den geldi. Ülkesinin Kongo'ya yenilerek Dünya Kupası biletini kaçırdığı maçın ikinci yarısına sakatlığı yüzünden çıkamayan Nijeryalı oyuncu büyük üzüntü yarattı. Tüm bunların üzerine Eren Elmalı 45 gün, Metehan ise 9 ay bahis soruşturması nedeniyle ceza almıştı.

OSIMHEN'İN MR'I ÇEKİLECEK

Bir kez daha Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in durumu Türkiye'ye döndükten sonra netlik kazanacak. İstanbul'da MR'ı çekilecek olan başarılı futbolcunun 1 Aralık'taki F.Bahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.