Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Boey için devrede! Bayern Münih satış listesine koydu

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bayern Münih'te beklentileri karşılayamayan Sacha Boey satış listesine kondu. Galatasaray, 25 yaşındaki sağ beki devre arasında satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Galatasaray, 2024 ocakta Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'dan vazgeçmiyor...

Alman ekibi geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Fransız sağ beki satış listesine koydu.

BILD'de yer alan habere göre; Bayern, Boey için ocak ayında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. 25 yaşındaki oyuncu için gelecek en iyi teklif ise yaz transfer dönemi beklenmeden kabul edilecek.

Sky'da yer alan habere göre ise; Galatasaray, Boey'un durumunu yakından takip etmeye devam ediyor ve devre arası transfer döneminde Bayern Münih'le masaya oturacak.

Almanların iddiasına göre ise Fransız ekibi Marsilya da Boey'la ilgileniyor. Ancak Galatasaray, oyuncuyu ikna edip satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

