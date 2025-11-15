TRANSFER HABERİ - Galatasaray Boey için devrede! Bayern Münih satış listesine koydu

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Bayern Münih'te beklentileri karşılayamayan Sacha Boey satış listesine kondu. Galatasaray, 25 yaşındaki sağ beki devre arasında satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Alman ekibi geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Fransız sağ beki satış listesine koydu.
BILD'de yer alan habere göre; Bayern, Boey için ocak ayında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. 25 yaşındaki oyuncu için gelecek en iyi teklif ise yaz transfer dönemi beklenmeden kabul edilecek.
