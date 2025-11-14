Herkes bizi istiyor

G.Saray'da CW Enerji ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında transfer dönemiyle ilgili görüşlerini aktaran Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukcu, başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi. Herkesin G.Saray'ı istediğini belirten Kavukcu şöyle devam etti: "Transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. G.Saray'a herkes gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde mutlaka buraya Avrupa'dan bir kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelerimize transfer yaptık. Sadece transferlerimiz konuşuldu. Satılanları, gidenler maaşlarıyla birlikte 50 milyon Euro'ya ulaştı. Sözleşmeleri devam eden ve ocak ayında da belki bunların satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Hocamızın ve başkanımın liderliğinde çalışmalarımız her zaman oluyor. Şu anda transfer konuşmak yersiz. Bizim çok iyi kadromuz var, memnunuz. Hocamız ocak ayında takviye söylerse, konuşuruz ama henüz konuşmadı. Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var. Geçen sene 5 transfer yaptık. Victor için de konuşulanlar ortada."