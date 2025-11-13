Lookman heyecanı

Son yıllarda dünyaca ünlü yıldızların transferleriyle Avrupa'da ses getiren G.Saray, yeni bir ismin daha peşine düştü. Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Atalanta'dan sol kanat Ademola Lookman'ın adının sarıkırmızılı kulüp ile anılması heyecanı artırdı. Taraftarlar sosyal medyada Nijeryalı futbolcu için özel paylaşımlar yapmaya başladı. Lookman'ın hoca değişimine rağmen Atalanta'dan ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü. 28 yaşındaki Lookman konusunda en büyük referans kaynağı ise Victor Osimhen oldu. Cimbom'un Osimhen transferindeki başarısı kadar iki yıldızın Nijeryalı olması umutları artırdı. Osimhen ile Lookman'ın Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş olmalarının transfer ihtimalini yükselttiği bildirildi. Osimhen'in Galatasaray'daki başarısı ve son yıllarda takıma katılan dünyaca ünlü yıldızların Lookman'ı ikna edebileceği savunuldu. Ocak ayında önemli gelişmelerin yaşanacağı bildirildi.

BENZER YOL HARİTASI

Ademola Lookman'ın İtalyan kulübü Atalanta ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Ocak ayında Lookman için harekete geçmeyi planlayan Galatasaray'ın kiralama formülünü devreye aldığı kaydedildi. Sarıkırmızılıların tıpkı Victor Osimhen transferindeki gibi bir yol haritası izleyeceği öne sürüldü.

ATALANTA'DA HOCA DEĞİŞTİ

Galatasaray'ın yakından takip ettiği Ademola Lookman'ın Atalanta'daki teknik direktörü değişti. İtalyan kulübünde Lookman'ın sorunlar yaşadığı ve tartıştığı İvan Juric'le yollarını ayırması öne çıktı. Atalanta'da göreve Raffaele Palladino getirildi. Hoca değişikliğinin Lookman'ın durumunu nasıl etkileyeceği takip edilecek.