Tek başına takım

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax karşısındaki muhteşem zaferle 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da başrolde Victor Osimhen yer alıyor. Devler Ligi'nde çıktığı 3 maçta 6 gol atan ve krallık listesinde ilk sırada olan Osimhen, Avrupa'da herkesi kendisine hayran bıraktı. 4 hafta sonunda tek başına 6 gol atan Nijeryalı forvet, sadece 4 golü olan eski takımı Napoli'yi geçmeyi başardı.

Osimhen, Kupa 1'de; en çok gol katkısı ve en çok isabetli şut bulan oyuncu konumunda.

26 yaşındaki yıldız futbolcu, İtalya'da Napoli taraftarlarının gündemine girdi. Napoli taraftarları, Osimhen gibi bir forvetlerinin olmamasına vurgu yaptı. Benzer şekilde Ajax'ta da Osimhen hayranlığı vardı. Hollanda kulübünün taraftarları sosyal medyada Nijeryalı futbolcunun galibiyeti tek başına aldığını yazdı. Öte yandan Devler Ligi'nde sarı-kırmızılıların rakiplerinden Atletico Madrid taraftarları da sosyal medya paylaşımlarıyla Osimhen ve arkadaşlarına dikkat çekti

SANE SAYESİNDE

Şampiyonlar Ligi'nde gollerini sıralayan Victor Osimhen, Ajax galibiyetinin önemine değindi.

Osimhen, "Hat-trick yapmak harika bir duygu. Ama bunu arkadaşlarım olmadan yapamazdım. Ayrıca Ajax'a karşı oynamak her zaman zordur. Ajax'ın her zaman kendine ait bir kimliği vardır. Biz maç boyunca bitiricilikte daha iyiydik ve bu da kazanmamızı sağladı.

Attığım ilk golde de gol tamamen Sane sayesinde oldu" dedi. Ünlü golcü, Ajax'ın 42 yaşındaki kalecisi Pasveer'e saygı duyduğunu aktarıp, "Maç içindeki pozisyonda muhteşem kurtardı. Gol olacağını düşünmüştüm. Maçtan sonra gidip kurtarışı için tebrik ettim" ifadelerini kullandı.