Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 2022'den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"2016 yılında ortaya koyduğumuz projeler, 2022'de ete kemiğe bürünmeye başladı. Galatasaray, bu manada öncü bir takım olduğunu gösterdi. O dönemde, diğer camialardan "Gayrimenkul şirketi oldu" gibi eleştiriler aldık ama bugün geldiğimiz noktada, rakiplerimiz bizim ortaya koyduğumuz şekilde benzer projeler geliştirerek sürdürülebilir bir faaliyet alanına girmek istiyor."

"2022'den itibaren üç ana başlıkta hedef koyduk: finansal sürdürülebilirliği sağlamak, tesisleşmek ve sportif başarıyı yakalamak. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz."

