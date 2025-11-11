CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde Ademola Lookman'ı gündemine aldığı iddia edilen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Nijeryalı futbolcuyla ilgili flaş bir ifade kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 12:09 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 12:18
Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması! "Tuzağa düşme"

Ocak ayı için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Atalanta forması giyen Ademola Lookman olmuştu. Sarı-kırmızılıların, sezon başında da gündeme gelen yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a "Osimhen'in vatandaşı gelecek mi?" sorusunu yöneltti. Yazgan'ın ise bu soru sonrası Başkan Dursun Özbek'e dönerek "Başkanım daha önce de Osimhen sorulmuştu, şimdi ne diyelim?" dedi. Özbek'in bu soru karşısında gülerek "Tuzağa düşme" cevabını verdi.

