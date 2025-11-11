Galatasaray'dan Ademola Lookman açıklaması! "Tuzağa düşme"

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ocak ayı için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Atalanta forması giyen Ademola Lookman olmuştu. Sarı-kırmızılıların, sezon başında da gündeme gelen yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a "Osimhen'in vatandaşı gelecek mi?" sorusunu yöneltti. Yazgan'ın ise bu soru sonrası Başkan Dursun Özbek'e dönerek "Başkanım daha önce de Osimhen sorulmuştu, şimdi ne diyelim?" dedi. Özbek'in bu soru karşısında gülerek "Tuzağa düşme" cevabını verdi.