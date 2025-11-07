Thierry Henry’den Galatasaray yorumu! "Gerçekten çok iyi bir takım”

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'da büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. CBS Sports kanalında yayınlanan "UCL Today" programında yorumculuk yapan Arsenal efsanesi Thierry Henry, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi.

Programın moderatörü Kate Abdo, Henry'e "Galatasaray'ı 9. sırada görmek seni şaşırttı mı?" sorusunu yöneltti. Fransız futbol adamı bu soruya şu yanıtı verdi: "Öyle de denilebilir çünkü geçmişte bu tarz durumlarda zorlandıklarını görmüştük. Ancak bu sene gerçekten olumlu işler yapıyorlar. Yaz transfer döneminde Leroy Sane'yi kadrolarına kattılar, Victor Osimhen de zaten bir süredir orada. Bu yüzden Galatasaray'ın 9. sırada olması pek de şaşırtıcı değil. Çünkü ilk 11'lerine baktığınızda gerçekten çok iyi bir takım olduklarını görüyorsunuz."

"UNION SAINT-GILLOISE MAÇI ZOR GEÇEBİLİR"

Henry, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olmasına da değindi. Abdo'nun "Galatasaray bu maçta net favori diyebilir miyiz?" sorusuna ise Henry temkinli bir yanıt verdi: "Bazen top sizdeyken derin savunmalara karşı oynamak zor olabilir. Elbette kolay değil ama şu anki oyunlarını sürdürürlerse puan alacaklarını düşünüyorum."