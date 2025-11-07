Kasa doldu

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçtır kazanan G.Saray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 yenilgi alırken kasasını doldurdu. G.Saray Devler Ligi'ne ayak bastı ücreti olarak 25.9 milyon euro'yu eylül ayında kasasına koydu. UEFA, her galibiyet için takımlara 2.1 milyon euro gelir veriyor. Kazanılan 3 maç nedeniyle G.Saray buradan da ciddi bir kazanç sağlamayı başardı.

40 MİLYONU BULUYOR

Liverpool, Bodo Glimt ve son olarak Ajax zaferleri sonrasında sarı-kırmızılılar toplamda 6.3 milyon euro galibiyet primi hak kazandı. Böylece 4 hafta geride kalırken G.Saray, UEFA'dan 32.2 milyon euro kazanmayı garantiledi. Bu gelirlere iç sahadaki bilet ve ürün satışı dahil değil. 42 bin kombine dışında iki maçta da 8'er bin bilet ve binlerce ürün satışı yapan Cimbom, buradaki gelirle birlikte 40 milyon euro seviyesine ulaştı.