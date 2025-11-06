CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Ajax'ı 3-0 mağlup ederek üst üste 3. maçından galibiyetle ayrıldı. Devler Ligi'nde 4. hafta sona ererken, ilk 8 ihtimalleri de güncellendi. İşte yeni ihtimaller... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 13:42 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 13:42
Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Futbol veri sitesi Football Meets Data, Devler Ligi'nde 4. haftanın sona ermesinin ardından ilk 8 ihtimallerini güncelledi. İşte yeni ihtimaller...

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

1- ARSENAL: %99

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

2- BAYERN MÜNİH: %96

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

3- MANCHESTER CITY: %85

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

4- LIVERPOOL: %79

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

5- INTER: %76

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

6- PSG: %74

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

7- REAL MADRID: %68

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

8- BARCELONA: %47

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

9- NEWCASTLE UNITED: %36

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

10- CHELSEA: %32

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

11- BORUSSIA DORTMUND: %26

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

12- TOTTENHAM: %25

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

13- GALATASARAY: %15 (Önceki oran: %8)

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

14- ATLETICO MADRID: %14

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

15- ATALANTA: %12

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

16- SPORTING: %7

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

17- NAPOLI: %2

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

18- MONACO: %2

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

19- BAYER LEVERKUSEN: %2

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

20- JUVENTUS: %1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

21- KARABAĞ: %1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

22- CLUB BRUGGE: %1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

23- PSV: %1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

24- EINTRACHT FRANKFURT: %1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

25- MARSİLYA: %0.3

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

26- VILLARREAL: %0.1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

27- ATHLETIC BILBAO: %0.1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

28- OLYMPIAKOS: %0.1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

29- PAFOS FC: %0.1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

30- UNION SAINT-GILLOISE: %0.1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

31- SLAVIA PRAG: %0.1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

32- BENFICA: %0.1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

33- KOPENHAG: %0.1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

34- BODO/GLIMT: %0.1

Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

35- AJAX: %0.1

