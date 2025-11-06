Tahminler güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Ajax'ı 3-0 mağlup ederek üst üste 3. maçından galibiyetle ayrıldı. Devler Ligi'nde 4. hafta sona ererken, ilk 8 ihtimalleri de güncellendi. İşte yeni ihtimaller... (GS spor haberi)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 13:42Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 13:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Futbol veri sitesi Football Meets Data, Devler Ligi'nde 4. haftanın sona ermesinin ardından ilk 8 ihtimallerini güncelledi. İşte yeni ihtimaller...
1- ARSENAL: %99
2- BAYERN MÜNİH: %96
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.