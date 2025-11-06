CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kral sahnede

Kral sahnede

Galatasaray'ın başarılı forveti Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde ses getiriyor. Dünyaca ünlü futbolcu, Ajax deplasmanında kaydettiği üç golle adından söz ettirmeye devam etti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 müsabakada 6 gol kaydeden Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Burak Yılmaz'dan bu yana hat-trick yapan ilk isim olarak kulüp tarihine geçmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kral sahnede

Galatasaray'ın başarılı forveti Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde ses getiriyor. Dünyaca ünlü futbolcu, Ajax deplasmanında kaydettiği üç golle adından söz ettirmeye devam etti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 müsabakada 6 gol kaydeden Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Burak Yılmaz'dan bu yana hat-trick yapan ilk isim olarak kulüp tarihine geçmeyi başardı.

26 yaşındaki yıldız futbolcu aynı zamanda Devler Ligi'nde bu sezon krallık yarışında da iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

DEVLER LİGİ'NİN GOLCÜSÜ

Victor Osimhen'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı 3 maçı da Galatasaray kazandı. Liverpool karşısında gelen 1-0'lık zaferde tek golü kaydeden Osimhen, 3-1 galip gelinen Bodo/Glimt önünde de 2 kez rakip fileleri sarsarak 3 puanı müjdeledi. Nijeryalı forvet, dün akşam da Ajax deplasmanında yine 3 kez golle buluşarak galibiyetin mimarı olmasını bildi. Öte yandan Osimhen, Ajax'a karşı 5 kez ağları sarstı.

1 kez Napoli'de iken sevinen deneyimli yıldız, 4 kez de Galatasaray formasıyla fileleri buldu.

LEMINA-TORREIRA A.Ş.

Ajax deplasmanında kritik bir galibiyet alan Galatasaray'da orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisi sahneye çıktı. İki deneyimi orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı takımda hayranlık uyandırdı.

Amsterdam'daki mücadelede Lemina ve Torreira hem hücumda hem de savunmada takımı adeta yöneten iki isim oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok güvendiği ikili Hollanda deplasmanında kazanılan 3 puana ciddi katkı sundu. Lemina, Süper Lig'de son oynanan Trabzonspor maçında stoper de oynamış ve yine performansıyla beğeni toplamıştı. 85'te kenara gelen Gabonlu orta saha tribünlerden büyük alkış aldı. Okan Buruk da öğrencisini kenarda kutladı. 90'da da Torreira kenara gelirken alkışlandı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Amsterdam sokaklarında karşılaşma öncesi tansiyon yükseldi. Dam Meydanı'nda gergin anlar yaşandı; bir grup Galatasaray taraftarı meşale yaktı. Hollanda polisi bazı materyallere el koyup sekiz kişiyi gözaltına aldı.

WEGHORST YENİDEN RAKİP

2022-23 sezonunda Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, dün Galatasaray'a karşı rakip olarak sahaya çıktı.

Hollandalı santrfor, kısa süren Beşiktaş kariyerinde 18 maçta 9 gol atarak taraftarların unutulmazları arasına girmişti.

GAZZE'YE DESTEK

Galatasaray taraftarları, Amsterdam'a adeta akın etti. Binlerce sarı-kırmızılı, maç öncesi Dam Meydanı'nda bayraklarını sallayıp coşkulu tezahüratlarla takımlarına moral verdi. İlk düdükle birlikte başlayan tezahüratlar, Hollanda taraftarını bastırıp baskı altına aldı ve temsilcimize büyük güç kattı. Taraftarlar, taşıdıkları bayraklarla Filistin'e de destek verdi.

SAHNE USTALIĞI

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçında adından söz ettirdi. Ajax maçının yıldızlarından olan Sane, özellikle ilk golde Victor Osimhen'e yaptığı asistle beğeni topladı. Alman futbolcu maç boyunca da ustalığı, yeteneği, pasları, soğukkanlılığı, deneyimi ve liderliğiyle alkışları kaptı.

Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk da Sane'yi özel olarak tebrik etti. Öte yandan Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da Hollandalı taraftarlar Sane'ye yoğun ilgi gösterdi.

ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Ajax maçının yıldızı Victor Osimhen, çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Nijeryalı forvet, "Maçı hak ettik.

Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gollerle katkı verdiğim için mutluyum. Gol krallığını isterim ama en önemlisi takım. Bu başarılar takım arkadaşlarım sayesinde" dedi.

PENALTI JESTİ

Mücadelede Galatasaray'ın kazandığı üçüncü penaltıda Leroy Sane'den Victor Osimhen'e jest geldi. Penaltı kazanıldığında Osimhen, Sane'ye kullanması için öneride bulundu. Ancak Alman futbolcu takımın penaltıcısı Osimhen olduğu için atışı Nijeryalı yıldızın kullanmasını istedi.

Türk Telekom-REKLAM
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax!
DİĞER
Domenico Tedesco, Viktoria Plzen maçı öncesi iki isim verdi: "Bire birleri iyi oynayan...”
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın kasası doldu taştı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Daha Eski
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:51
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:51
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 01:50
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50