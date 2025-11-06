Kral sahnede

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın başarılı forveti Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde ses getiriyor. Dünyaca ünlü futbolcu, Ajax deplasmanında kaydettiği üç golle adından söz ettirmeye devam etti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 müsabakada 6 gol kaydeden Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Burak Yılmaz'dan bu yana hat-trick yapan ilk isim olarak kulüp tarihine geçmeyi başardı.

26 yaşındaki yıldız futbolcu aynı zamanda Devler Ligi'nde bu sezon krallık yarışında da iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

DEVLER LİGİ'NİN GOLCÜSÜ

Victor Osimhen'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı 3 maçı da Galatasaray kazandı. Liverpool karşısında gelen 1-0'lık zaferde tek golü kaydeden Osimhen, 3-1 galip gelinen Bodo/Glimt önünde de 2 kez rakip fileleri sarsarak 3 puanı müjdeledi. Nijeryalı forvet, dün akşam da Ajax deplasmanında yine 3 kez golle buluşarak galibiyetin mimarı olmasını bildi. Öte yandan Osimhen, Ajax'a karşı 5 kez ağları sarstı.

1 kez Napoli'de iken sevinen deneyimli yıldız, 4 kez de Galatasaray formasıyla fileleri buldu.

LEMINA-TORREIRA A.Ş.

Ajax deplasmanında kritik bir galibiyet alan Galatasaray'da orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisi sahneye çıktı. İki deneyimi orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı takımda hayranlık uyandırdı.

Amsterdam'daki mücadelede Lemina ve Torreira hem hücumda hem de savunmada takımı adeta yöneten iki isim oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok güvendiği ikili Hollanda deplasmanında kazanılan 3 puana ciddi katkı sundu. Lemina, Süper Lig'de son oynanan Trabzonspor maçında stoper de oynamış ve yine performansıyla beğeni toplamıştı. 85'te kenara gelen Gabonlu orta saha tribünlerden büyük alkış aldı. Okan Buruk da öğrencisini kenarda kutladı. 90'da da Torreira kenara gelirken alkışlandı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Amsterdam sokaklarında karşılaşma öncesi tansiyon yükseldi. Dam Meydanı'nda gergin anlar yaşandı; bir grup Galatasaray taraftarı meşale yaktı. Hollanda polisi bazı materyallere el koyup sekiz kişiyi gözaltına aldı.

WEGHORST YENİDEN RAKİP

2022-23 sezonunda Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, dün Galatasaray'a karşı rakip olarak sahaya çıktı.

Hollandalı santrfor, kısa süren Beşiktaş kariyerinde 18 maçta 9 gol atarak taraftarların unutulmazları arasına girmişti.

GAZZE'YE DESTEK

Galatasaray taraftarları, Amsterdam'a adeta akın etti. Binlerce sarı-kırmızılı, maç öncesi Dam Meydanı'nda bayraklarını sallayıp coşkulu tezahüratlarla takımlarına moral verdi. İlk düdükle birlikte başlayan tezahüratlar, Hollanda taraftarını bastırıp baskı altına aldı ve temsilcimize büyük güç kattı. Taraftarlar, taşıdıkları bayraklarla Filistin'e de destek verdi.

SAHNE USTALIĞI

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçında adından söz ettirdi. Ajax maçının yıldızlarından olan Sane, özellikle ilk golde Victor Osimhen'e yaptığı asistle beğeni topladı. Alman futbolcu maç boyunca da ustalığı, yeteneği, pasları, soğukkanlılığı, deneyimi ve liderliğiyle alkışları kaptı.

Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk da Sane'yi özel olarak tebrik etti. Öte yandan Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da Hollandalı taraftarlar Sane'ye yoğun ilgi gösterdi.

ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Ajax maçının yıldızı Victor Osimhen, çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Nijeryalı forvet, "Maçı hak ettik.

Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gollerle katkı verdiğim için mutluyum. Gol krallığını isterim ama en önemlisi takım. Bu başarılar takım arkadaşlarım sayesinde" dedi.

PENALTI JESTİ

Mücadelede Galatasaray'ın kazandığı üçüncü penaltıda Leroy Sane'den Victor Osimhen'e jest geldi. Penaltı kazanıldığında Osimhen, Sane'ye kullanması için öneride bulundu. Ancak Alman futbolcu takımın penaltıcısı Osimhen olduğu için atışı Nijeryalı yıldızın kullanmasını istedi.