Galatasaraylı taraftarlar Filistin'i unutmadı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar mücadele öncesinde İsrail tarafından işgale uğrayan Filistin'i unutmadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 20:10
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar mücadele öncesinde İsrail tarafından işgale uğrayan Filistin'i unutmadı.

Ajax maçı öncesi Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin bayrakları salladı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

