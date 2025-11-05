Galatasaraylı taraftarlar Filistin'i unutmadı!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar mücadele öncesinde İsrail tarafından işgale uğrayan Filistin'i unutmadı.
Ajax maçı öncesi Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin bayrakları salladı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
➡️ Ajax maçı öncesi Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar, 🇵🇸 Filistin bayrakları salladı. pic.twitter.com/8WIur11fZ9— AA SPOR (@aa_spor) November 5, 2025