Victor Osimhen'den flaş röportaj: Hayatımda böyle sevilmedim

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların Devler Ligi'nde Ajax ile karşılaşacağı kritik maç öncesi UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncunun duygusal açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 19:17
Galatasaray'da geçirdiği ilk sezonun ardından Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Victor Osimhhen UEFA'ya açıklamalarda bulundu. İşte Osimhen'in açıklamaları...

"ÇOCUKLUĞUM ÇOK ZORLUYDU"

Osimhen, çocukluk yıllarını şu sözlerle anlattı: "Çok fakir bir geçmişten geliyorum. Yedi kardeşin en küçüğüyüm. Annemi küçük yaşta kaybettim, babam da 2020'de vefat etti. Çocukluğum çok zorluydu çünkü hem kendim hem kardeşlerim için para kazanmaya çalıştım. Olusosun bölgesi bana hayat dersi verdi, beni bugün olduğum insan yaptı." Nijeryalı golcü, her ülkesine dönüşünde doğup büyüdüğü yere giderek çocuklara umut aşılamaya çalıştığını söyledi.

"BÖYLE BİR SEVGİYİ HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Galatasaray taraftarlarının kendisini havalimanında karşıladığı anları da unutamadığını belirten Osimhen, "İstanbul'a geldiğimde hayatımda böyle bir sevgiyi hiç görmemiştim. Binlerce kişi gece 2-3 gibi oradaydı. Birçoğu baba, anne, eşti. Evlerinde dinlenmeleri gerekirken beni karşılamaya geldiler. Bu bana büyük bir sorumluluk verdi."

"BU KULÜBÜ GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"

"Bunu gördükten sonra içinizde bir ateş yanıyor. Her damla ter, her koşu artık o forma için oluyor. Bu kulübü gerçekten çok seviyorum. Onlarla her şeyi yaşamaya hazırım — umarım iyi olanlar daha çok olur!"

"İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi hedeflerinden de bahseden yıldız futbolcu, "Buraya geldiğimde başkanla konuştum. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde bir iz bırakmak istiyoruz. Tüm dünyaya Türkiye'de bizim, yani Galatasaray'ın, bu yıl Avrupa'da olağanüstü bir şey başardığını göstermek istiyoruz."

"LİGİ DOMİNE EDİYORUZ"

"Yıllardır ligi domine ediyoruz, bunu sürdüreceğiz. Ama artık en prestijli maçlarda, yani Şampiyonlar Ligi maçlarında adımızı duyurma zamanı geldi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok güzel bir duygu ve biz orada bir iz bırakmak istiyoruz."

"KARDEŞİM BANA ÇOK ÇALIŞMAYI ÖĞRETTİ"

"Kardeşimin nasıl çalıştığını görürdüm. Spor gazetesi satardı. Nijerya'da gazete satmak demek, yol kenarında durmak ya da elinde gazeteyle arabaların arasında dolaşmak demektir. O, bana çok çalışmayı ve azim göstermeyi öğreten kişiydi."

"KENDİMİ DROGBA'YA BENZETMEYE ÇALIŞTIM"

"Futbolda ise ilham kaynağım Didier Drogba oldu. Onu izledim, oyunumu onun tarzına benzetmeye çalıştım. Nasıl oynadığına, futbol dışında hayatını nasıl yaşadığına baktım. Bu adamın bana kattıkları için gerçekten minnettarım. Bugün kimsem, başarılarımın bir kısmını ona borçluyum. Onun oyun tarzını, sahadaki duruşunu, onu döneminin en çok aranan forvetlerinden biri yapan özelliklerini kendime katmaya çalıştım. Bu yüzden, hayatımda kardeşim, futbolda ise Didier Drogba benim kahramanım." ifadelerini kullandı.

