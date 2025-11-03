Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...

Trabzonspor maçında stoperde gösterdiği performansla alkış alan Mario Lemia, Okan Buruk'un yeni jokeri oldu. Gabonlu yıldız oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonunun devreye girmesi için o kriterin karşılaşması gerektiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Sabah'ta yer alan habere göre; bu sezon maçların yüzde 60'ına ilk 11 çıkarsa, Lemina'nın +1 yıl opsiyonu devreye girecek. Şu ana kadar oynanan 14 maçın 9'unda 11'de olan Lemina, yüzde 64 oranla bu kriteri karşıladı.
32 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2.5 milyon Euro garanti para kazanıyor.