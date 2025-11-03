CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...

Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...

Trabzonspor maçında stoperde gösterdiği performansla alkış alan Mario Lemia, Okan Buruk'un yeni jokeri oldu. Gabonlu yıldız oyuncunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonunun devreye girmesi için o kriterin karşılaşması gerektiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 10:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...

Cezalı Davinson Sanchez'in yerine Mario Lemina, Trabzonspor karşılaşmasında stoperde yer alırken performansı ile alkış aldı.

Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...

Süper Lig'in en formda forveti Onuachu'ya yerden ve havadan adım attırmayan Gabonlu orta saha oyuncusu, Sanchez'in kırmızı kart gördüğü Beşiktaş derbisinde de stopere geçmiş ve hatasız oynamıştı.

Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...

Okan Buruk'un yeni jokeri olan Lemina, 6 ve 8 numara dışında stoper alternatifi oldu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sezon maçların yüzde 60'ına ilk 11 çıkarsa, Lemina'nın +1 yıl opsiyonu devreye girecek. Şu ana kadar oynanan 14 maçın 9'unda 11'de olan Lemina, yüzde 64 oranla bu kriteri karşıladı.

Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için...

32 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2.5 milyon Euro garanti para kazanıyor.

G.Saray'dan sol stoper hamlesi!
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum!
DİĞER
Beşiktaş'ın eski yıldızından olay hareket! Derbinin ardından taraftarları kızdırdı...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 41. İSEDAK Toplantısı açılış töreninde önemli açıklamalar
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi!
"Türk filmi gibiydi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! Iğdır FK-Bandırmaspor maçı detayları! 11:08
Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! Arroyo'dan Duran'ın paylaşımına flaş yorum! 10:41
Thunder NBA tarihine geçti! Thunder NBA tarihine geçti! 10:16
G.Saray'dan sol stoper hamlesi! G.Saray'dan sol stoper hamlesi! 10:15
Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... Lemina G.Saray'da kalacak mı? Transfer opsiyonu için... 10:13
Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! Eyüpspor-Antalyaspor maçı detayları! 10:08
Daha Eski
Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Rizespor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:17
F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! F.Bahçe kazandı zirveye yaklaştı! 23:58
Beşiktaş'tan maç sonu hakem eleştirisi! Beşiktaş'tan maç sonu hakem eleştirisi! 23:58
F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme! F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme! 23:58
Tedesco: Rakipleri umursamıyorum Tedesco: Rakipleri umursamıyorum 23:58
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 23:58