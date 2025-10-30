CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Icardi için kritik hamle!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Icardi için kritik hamle!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da kısa süre önce Mauro Icardi'nin menajerinin yapmış olduğu açıklamalar gündeme oturmuştu. Bu açıklamaların ardından sarı-kırmızılı kulüpte kritik bir karar alındı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Icardi için kritik hamle!

Galatasaray, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin yoluna devam ederken Mauro Icardi'nin menajerinin yaptığı sürpriz çıkış, sarı-kırmızılı camiada rahatsızlık yarattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Icardi için kritik hamle!

Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız ile yönetim, yeni mukavele konusunda henüz temas kurmazken oyuncunun menajeri Pino'nun, önceki gün "Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız. Bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yaptı ve saygıyı hak ediyor" sözleriyle G.Saray'ı markaj altına alması can sıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Icardi için kritik hamle!

İTALYANLAR PUSUDA!

Başkan Dursun Özbek daha önce "Sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil. Kulüp, sezon sonuna doğru bu konuyla ilgili karar verebilir" diyerek kurmaylarına acele edilmemesi talimatı vermişti. Menajerin açıklamalarını, ücretinin arttırılması için stratejik bir hamle olarak yorumlayan yönetim, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin" derken bu konuda geri adım atmayacak. 32 yaşındaki oyununun durumunu İtalya da yakından takip ediyor. Çizme medyası, Como'nun İcardi ile ilgilendiğini ve Tangocu'nun yeniden Serie A'ya dönebileceğini iddia etti

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun için flaş talep!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
Osimhen için bomba iddia! Barcelona...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan coştu Inter kazandı! Hakan coştu Inter kazandı! 00:58
Osimhen için bomba iddia! Barcelona... Osimhen için bomba iddia! Barcelona... 00:58
Real Betis'ten Amrabat atağı! Real Betis'ten Amrabat atağı! 00:58
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! 00:58
"Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" "Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" 00:57
Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! 00:57
Daha Eski
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 00:57
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 00:58
Alanyaspor Bursa'da turladı! Alanyaspor Bursa'da turladı! 00:58
Antalya'da turlayan ev sahibi! Antalya'da turlayan ev sahibi! 00:58
Manisa'da turlayan Muğla! Manisa'da turlayan Muğla! 00:58
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 00:58