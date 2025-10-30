TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Icardi için kritik hamle!

Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız ile yönetim, yeni mukavele konusunda henüz temas kurmazken oyuncunun menajeri Pino'nun, önceki gün "Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız. Bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yaptı ve saygıyı hak ediyor" sözleriyle G.Saray'ı markaj altına alması can sıktı.



