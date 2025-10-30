Galatasaray’a Anguissa şoku! Transfer planları sekteye uğradı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Devre arası transfer dönemi öncesi orta saha takviyesi için harekete geçen Galatasaray, hedefindeki Zambo Anguissa'dan olumsuz yanıt aldı. Kamerunlu yıldız, Napoli'de kalmaya kararlı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Trendyol Süper Lig'de 28 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle orta saha hattına kaliteli bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda bir süredir Napoli'nin yıldız oyuncusu Frank Zambo Anguissa'yı gündemine alan Galatasaray, transfer için yoğun çaba harcıyordu.
Ancak İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın planları sekteye uğradı. Haberde, Kamerunlu orta sahanın hem Galatasaray'ın hem de bazı Arap kulüplerinin ilgisine rağmen Napoli'de kalmak istediği belirtildi.
Napoli yönetimiyle yeni bir sözleşme için önümüzdeki hafta masaya oturması beklenen 29 yaşındaki oyuncunun, İtalyan ekibinde geleceğini sürdürmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zambo Anguissa, geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli isimlerinden biriydi. Kamerunlu yıldız, 37 resmi maçta forma giyip 6 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının başarısında büyük rol oynamıştı.