Galatasaray’a Anguissa şoku! Transfer planları sekteye uğradı

Trendyol Süper Lig'de 28 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle orta saha hattına kaliteli bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda bir süredir Napoli'nin yıldız oyuncusu Frank Zambo Anguissa'yı gündemine alan Galatasaray, transfer için yoğun çaba harcıyordu.

Ancak İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın planları sekteye uğradı. Haberde, Kamerunlu orta sahanın hem Galatasaray'ın hem de bazı Arap kulüplerinin ilgisine rağmen Napoli'de kalmak istediği belirtildi.