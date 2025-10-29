Torreira'nın maçı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin ilerleyen Galatasaray'da gözler 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi. Zirve yarışındaki en yakın takipçisi Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, tüm planlarını yapmaya başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un planlarında Lucas Torreira'nın çok önemli bir yer taşıdığı aktarıldı. Defansta Davinson Sanchez'in cezalı olması ve Wilfried Singo'nun da durumunun netleşmemesi nedeniyle orta saha büyük önem kazanacak. Defans güvenliğine dikkat çekilecek

TEKNİK HEYET ÇOK GÜVENİYOR

Okan Buruk ve teknik heyetinin kritik 90 dakikada orta sahadaki bir numarasının Lucas Torreira olması bekleniyor. Göztepe maçında yokluğu hissedilen Uruguaylı futbolcunun, Trabzonspor karşısında oyunun çift yönünde yer alması bekleniyor. Son haftaların formda takımı bordo-mavililere karşı orta sahada üstünlüğü ele almak isteyen Cimbom, Torreira'ya güveniyor. Son 3.5 sezonda Aslan'ın en istikrarlı ve en başarılı isimleri arasında olan 29 yaşındaki orta sahaya bir kez daha önemli işler düşecek.

İzinde bile çalıştı

Uruguay'dan İstanbul'a önceki gün gece saatlerinde dönen Lucas Torreira, ayağının tozuyla sahaya çıktı. Başarılı futbolcu, dün takımın izinli olmasına karşın bireysel çalışmalar yaptı. Torreira'nın Kemerburgaz'dan hem salonda hem de sahada çalıştığı aktarıldı.

Kalbim bu yerde mutlu

Torreira, dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel antrenman yaparken özel bir fotoğraf paylaştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı unutmayan Torreira, Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bayrağı ve Galatasaray bayrağının önünde poz verdi ve "Kalbim bu yerde mutlu" mesajını yazdı. Uruguaylı yıldız paylaşımında Türk bayrağı ile sarı-kırmızı kalplere de yer verdi.

12 maçta oynadı

Torreira bu sezon Süper Lig'de 9 maç, Şampiyonlar LIIGII'NDE de 3 karşılaşmada boy gösterdi. Toplamda 12 resmi maça çıkan Uruguaylı orta saha 1 gol 2 asistle oynarken sadece Göztepe maçını kaçırdı