Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 18:40
Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim'de Göztepe ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, iki günlük iznin ardından ilk antrenmanını yaptı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla idman öncesinde Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, yarınki çalışmayla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

