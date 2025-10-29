Çocukların sırrı Ghezzi kahramanları

Dünyaca ünlü forvetler; Mauro İcardi ve Victor Osimhen, yeni jenerasyonları Galatasaray taraftarı yapmaya devam ediyor. 2022'den beri Türkiye'de olan İcardi; başarıları, golleri ve fenomenleşen gol müziğiyle birçok çocuğun idolü haline geldi. Özellikle futbola yeni başlayan altyapı oyuncuları Arjantinli yıldızı örnek alıyor ve benzer şekildei forvet olmak istiyor.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Geçen sezon geldiği Galatasaray'da kısa sürede adından söz ettiren ve gol krallığı yaşayan Victor Osimhen de minik taraftarların kahramanı oldu. Maçlardan önce seremonilerde tüm çocuklar, Osimhen'in yanına gitmek istiyor. Pazar akşamı oynanan Göztepe maçı sonrası da minik taraftarlar soluğu İcardi ve Osimhen'in yanında aldı.