Galatasaray için sürpriz kaleci iddiası! Tanzanya'dan gelecek

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Afrika'dan o kaleci ile ilgilendiği iddia edildi. İşte taraftarların ilgisini çeken habere dair tüm detaylar...
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transferde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak dikkat çeken bir kaleci iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'ınTanzanya takımı Young Africans'ta forma giyen 30 yaşındaki kaleci Djigui Diarra ile ilgilendiği aktarıldı.
Africa Foot'un haberine göre, kulübüyle sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Diarra'ya Tanzanya ekiplerinin haricinde G.Saray'ın da bir ilgisi bulunuyor.
