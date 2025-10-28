Galatasaray için sürpriz kaleci iddiası! Tanzanya'dan gelecek

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da transferde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak dikkat çeken bir kaleci iddiası ortaya atıldı.