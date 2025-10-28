CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

GALATASARAY HABERİ: Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında İtalyan ekibinin sportif direktörü Gökhan İnler konuştu. İnler, Zaniolo'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanılma ihtimaline dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 12:18
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Bonservisini alacaklar mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyet ile birlikte puanını 28'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERİ: Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Bonservisini alacaklar mı?

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Göztepe'nin golünü ise 6. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Göztepe'de Malcom Bokele 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GALATASARAY HABERİ: Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Bonservisini alacaklar mı?

Öte yandan Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında İtalyan ekibinin sportif direktörü Gökhan İnler konuştu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Bonservisini alacaklar mı?

İnler, "Zaniolo ile her zaman iletişimdeyiz. Çünkü özel ve büyük bir oyuncu. Tabii ki onun hedefleri de var. Ben onu zaten önceden tanıyordum. Çok olgun, çok profesyonel. Udinese'de olmak onun da şansı. Her gün görüşüyoruz. Bir sıkıntısı olursa onu hemen tartışıyoruz. Şu an çok iyi gidiyor. Buraya hazır geldi. Serie A çok fiziksel, çok taktiksel bir lig. Golünü de attı, umarım ilerleyen zamanda daha da iyi olur." İfadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Bonservisini alacaklar mı?

Zaniolo'nun transferi konusunda Udinese'nin satın alma opsiyonunun olduğunu vurgulayan İnler, "Zaniolo'nun satın alma opsiyonu bize, oyuncuya ve performansa bağlı. Buna sezon sonunda biz karar verebiliriz. Oyuncu iyi performans verir, kulüpler de 'Tamam' der, oyuncu da isterse transfer olur ama şu anda kiralık. Udinese'nin satın alma opsiyon hakkı var." Dedi.

Kepez Spor-Sivasspor | CANLI
Kuruluş Orhan-REKLAM
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
G.Saray'da Torreira gelişmesi! Trabzonspor maçında...
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın genç yıldızları yükselişte! Fırtına'nın genç yıldızları yükselişte! 12:49
Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi Potanın Perileri'nde Andrea Mazzon dönemi 12:37
Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! 12:12
Bahis skandalıyla ilgili şok iddia! Süper Lig'den 5 hakem... Bahis skandalıyla ilgili şok iddia! Süper Lig'den 5 hakem... 12:28
Alperen'li Rockets ilk galibiyetini aldı! Alperen'li Rockets ilk galibiyetini aldı! 12:30
Olaitan özür diledi! Olaitan özür diledi! 12:36
Daha Eski
Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor maçı detayları! 10:17
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? 10:42
İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! İşte Türkiye Kupası'nda bugünkü maçların hakemleri! 10:47
Andre Onana'dan flaş sözler! Andre Onana'dan flaş sözler! 11:03
Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası maçları canlı nasıl izlenir? A Spor canlı ve HD izleme linki! 11:08
Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! Deniz Gül 88'de attı Porto deplasmanda kazandı! 11:14