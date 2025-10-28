GALATASARAY HABERİ: Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyet ile birlikte puanını 28'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Göztepe'nin golünü ise 6. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Göztepe'de Malcom Bokele 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında İtalyan ekibinin sportif direktörü Gökhan İnler konuştu.
İnler, "Zaniolo ile her zaman iletişimdeyiz. Çünkü özel ve büyük bir oyuncu. Tabii ki onun hedefleri de var. Ben onu zaten önceden tanıyordum. Çok olgun, çok profesyonel. Udinese'de olmak onun da şansı. Her gün görüşüyoruz. Bir sıkıntısı olursa onu hemen tartışıyoruz. Şu an çok iyi gidiyor. Buraya hazır geldi. Serie A çok fiziksel, çok taktiksel bir lig. Golünü de attı, umarım ilerleyen zamanda daha da iyi olur." İfadelerini kullandı.
Zaniolo'nun transferi konusunda Udinese'nin satın alma opsiyonunun olduğunu vurgulayan İnler, "Zaniolo'nun satın alma opsiyonu bize, oyuncuya ve performansa bağlı. Buna sezon sonunda biz karar verebiliriz. Oyuncu iyi performans verir, kulüpler de 'Tamam' der, oyuncu da isterse transfer olur ama şu anda kiralık. Udinese'nin satın alma opsiyon hakkı var." Dedi.