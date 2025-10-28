GALATASARAY HABERİ: Udinese sportif direktörü Gökhan İnler'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi alınacak mı?

İnler, "Zaniolo ile her zaman iletişimdeyiz. Çünkü özel ve büyük bir oyuncu. Tabii ki onun hedefleri de var. Ben onu zaten önceden tanıyordum. Çok olgun, çok profesyonel. Udinese'de olmak onun da şansı. Her gün görüşüyoruz. Bir sıkıntısı olursa onu hemen tartışıyoruz. Şu an çok iyi gidiyor. Buraya hazır geldi. Serie A çok fiziksel, çok taktiksel bir lig. Golünü de attı, umarım ilerleyen zamanda daha da iyi olur." İfadelerini kullandı.