Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Galatasaray'ın S

üper Lig'de bile

ği b

ükülmüyor. Sar

ı-kırmızılılar, S

üper Lig'de ç

ıktığı son 17 ma

çta da ma

ğlup olmadı. Ge

çen sezonun 29. haftas

ında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Cimbom, ardından

ç

ıktığı 17 ma

çta 16 galibiyet ve 1 beraberlik ald

ı.

G

öztepe ve G.Saray, Süper Lig'in en ba

şarılı defansıyla dikkat

çekiyor. Geride kalan 9 kar

şılaşmada kalesinde sadece 3 gol g

ören

İzmir temsilcisi, S

üper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu. G.Saray ise rakibini 4 golle takip ediyor.

Süper Lig tarihinde Göztepe ile 62 kez karşı karşıya gelen G.Saray, rakibine karşı bugüne kadar 99 gol atmayı başardı. İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi bugün bir gol daha atarsa rakibine karşı dalya diyecek.