Haberler Galatasaray Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı 11'i

Avrupa Fatihi Galatasaray, bugün Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Göztepe'yi ağırlıyor. İlkay, Torreira ve Singo dışında eksiği bulunmayan sarı-kırmızılılar galibiyet zincirine bir yenisini daha eklemek istiyor. Çimbom kazanıp rakipleriyle farkı iyice açmaya çalışacak. İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden G.Saray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Özellikle iç saha maçlarında sahayı rakiplerine dar eden sarı-kırmızılılar, bugün Süper Lig'de renkdaşı Göztepe'yi konuk edecek. Harika bir sezon geçiren ve Avrupa kupalarına katılma potasının içerisinde yer alan İzmir ekibi karşısında mutlak 3 puan hedefleyen Okan Buruk'un öğrencileri, seyirci desteğiyle birlikte açık ara favori. Ancak G.Saray'da ilk 11'de doğrudan oynayan 3 kilit isim forma giyemeyecek.

SARA FORMAYI ALACAK

Bodo maçı öncesindeki son idmanda arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay'ın yanı sıra aynı sakatlıktan muzdarip olan Singo da forma giyemeyecekler. Babasının rahatsızlığına karşın büyük bir özveri ile Bodo önünde forma giyen Torreira, Okan Buruk'tan aldığı izinle bu maçta forma giyemeyecek ve ülkesinde bulunacak. Singo'nun yerine her zaman olduğu gibi Sallai'nin forma giymesi beklenirken, İlkay'ın yokluğunda Yunus ter dökecek. Torreira'nın eksikliğini ise Sara doldurmaya çalışacak.

EVİNDE ASLAN

Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta da yenilmedi. RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar ardından seyircisi önündeki 30 karşılaşmada 22 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

SÜPER CİMBOM

Galatasaray'ın Süper Lig'de bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 17 maçta da mağlup olmadı. Geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Cimbom, ardından çıktığı 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Göztepe ve G.Saray, Süper Lig'in en başarılı defansıyla dikkat çekiyor. Geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu. G.Saray ise rakibini 4 golle takip ediyor. Süper Lig tarihinde Göztepe ile 62 kez karşı karşıya gelen G.Saray, rakibine karşı bugüne kadar 99 gol atmayı başardı. İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi bugün bir gol daha atarsa rakibine karşı dalya diyecek.

GÖZÜ REKORDA

Parçalı forma altında rekorları kırmaya alışkın olan Victor Osimhen, şimdi de hocası Okan Buruk'un futbolculuk dönemini gözüne kestirdi. Osimhen, bugün 1 kez daha fileleri havalandırırsa teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına (43) ulaşacak.

FİLİSTİN'E DESTEK

Son oynanan Bodo Glimt maçında İsrail aleyhine açılan pankartla Avrupa'ya sesini duyuran Galatasaray bugün de boş durmayacak. Sarı-kırmızılı oyuncular, Göztepe maçında RAMS Park'ta misafir edecekleri Filistinli çocuklarla seremoniye çıkacaklar.

GALATASARAY HAZIR

Galatasaray'da bugün oynanacak olan Göztepe maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışan sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının taktiğini çalıştı. Sakatlıkları bulunan İlkay, Singo ve ülkesine özel izinle giden Torreira antrenmanda yer almadı.

HEP KAZANIYOR

İki teknik direktör Okan Buruk ve Stanimir Stoilov birbirlerine 3. kez rakip olacaklar. Geride kalan iki maçı da Okan Buruk yönetimindeki G.Saray kazanmayı başardı. Cimbom 2-0 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük kurmuştu. İki takım bugüne kadar G.Saray hazır ligde 62 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 37'sini G.Saray kazanırken, İzmir ekibi ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 karşılaşma ise berabere bitti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sara, Lemina, Sane, Yunus, Barış Osimhen

