Galatasaray'da Okan Buruk'u tedirgin eden gerçek! Davinson Sanchez…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Cimbom bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi ise dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.
Cimbom'da Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma terletemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torraira ise Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi Davinson Sanchez ile ilgili o gerçek ise Teknik Direktör Okan Buruk'u tedirgin ediyor.
Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, bu maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında sahada yer alamayacak.