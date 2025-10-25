CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk'u tedirgin eden gerçek! Davinson Sanchez…

Galatasaray'da Okan Buruk'u tedirgin eden gerçek! Davinson Sanchez

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi Davinson Sanchez ile ilgili ortaya çıkan o gerçek, Teknik Direktör Okan Buruk'u tedirgin ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 16:47
Galatasaray'da Okan Buruk'u tedirgin eden gerçek! Davinson Sanchez…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Cimbom bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi ise dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'u tedirgin eden gerçek! Davinson Sanchez…

Cimbom'da Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma terletemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torraira ise Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'u tedirgin eden gerçek! Davinson Sanchez…

Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi Davinson Sanchez ile ilgili o gerçek ise Teknik Direktör Okan Buruk'u tedirgin ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'u tedirgin eden gerçek! Davinson Sanchez…

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, bu maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında sahada yer alamayacak.

