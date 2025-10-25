Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in çok önemli bir futbolcu olduğunu vurguladı. Osimhen'in sarı-kırmızılı formayı uzun yıllar giyeceğini belirten Özbek, "Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim. Bizim yaptığımız her futbolcu sözleşmesi son derece şeffaf. TFF ve UEFA kurallarına uygun sözleşmelerdir" ifadelerini kullandı.