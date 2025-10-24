Yenilmez armada

Tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği Bodo Glimt'e RAMS Park gerçeğini tattıran sarı-kırmızılılar, iç sahadaki başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Bodo galibiyetiyle birlikte G.Saray, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 30 resmi karşılaşmada da mağlup olmadı. RAMS Park'ta son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 30 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. SÜPER Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 30 resmi karşılaşmada; 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan sarı-kırmızıların iç sahada bileği bükülmedi. Cimbom ayrıca Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 7 maçta da hiç mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçten 5 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarmayı başardı. RAMS Park'taki atmosfer yine tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, başarıda taraftara önemli bir pay çıkartılıyor.