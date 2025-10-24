CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk edeceği Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 17:43
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda topa sahip olma organizasyonuyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..."
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi!
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." 16:05
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı 16:01
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! 15:11
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? 14:49
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 14:42
Adem Asil dünya ikincisi Adem Asil dünya ikincisi 14:32
Daha Eski
Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 14:30
Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler Paris FC - Nantes maçı muhtemel 11'ler 14:18
Milan - Pisa maçı detayları! Milan - Pisa maçı detayları! 13:51
İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... 13:48
Real Sociedad - Sevilla maçı detayları Real Sociedad - Sevilla maçı detayları 13:29
Panathinaikos'ta Benitez dönemi Panathinaikos'ta Benitez dönemi 13:23