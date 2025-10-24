Galatasaray'ın Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda topa sahip olma organizasyonuyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.