Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için bomba iddia! Barcelona...

Galatasaray'da geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da etkili bir performans sergileyen Victor Osimhen, futbolseverlerden büyük alkış alıyor. Nijeryalı futbolcu gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken Osimhen ile ilgili yurt dışından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Son olarak Radyospor'a konuk olan El Mundo Deportivo Gazetesi'nden Gabriel Sans, Victor Osimhen hakkında konuştu. Sans açıklamasında, "Barcelona, çok iyi bir santrfora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandoski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor." dedi.
Sans açıklamarının devamında, "Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşa oldu ne de müzakere. Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir.
Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barcelona onu çok yakından takip ediyor.'' ifadelerini kullandı.
Gabriel Sans son olarak ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da Barcelona'nın transfer gündeminde olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili olarak ise, "Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu; ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar. Ama hem Osimhen hem de Kenan Yıldız için şu anki bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Finansal duruma bakmak gerekir. Ama Barcelona, her zaman Türk Ligi'ndeki gelişmeler ve oyunculara dikkat kesiliyor.'' şeklinde konuştu.