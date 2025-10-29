CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için bomba iddia! Barcelona...

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için bomba iddia! Barcelona...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuyla Barcelona'nın yakından ilgilendiği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 19:20
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için bomba iddia! Barcelona...

Galatasaray'da geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da etkili bir performans sergileyen Victor Osimhen, futbolseverlerden büyük alkış alıyor. Nijeryalı futbolcu gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken Osimhen ile ilgili yurt dışından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için bomba iddia! Barcelona...

Son olarak Radyospor'a konuk olan El Mundo Deportivo Gazetesi'nden Gabriel Sans, Victor Osimhen hakkında konuştu. Sans açıklamasında, "Barcelona, çok iyi bir santrfora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandoski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor." dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için bomba iddia! Barcelona...

Sans açıklamarının devamında, "Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşa oldu ne de müzakere. Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için bomba iddia! Barcelona...

Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barcelona onu çok yakından takip ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için bomba iddia! Barcelona...

Gabriel Sans son olarak ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da Barcelona'nın transfer gündeminde olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili olarak ise, "Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu; ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar. Ama hem Osimhen hem de Kenan Yıldız için şu anki bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Finansal duruma bakmak gerekir. Ama Barcelona, her zaman Türk Ligi'ndeki gelişmeler ve oyunculara dikkat kesiliyor.'' şeklinde konuştu.

