Osimhen rekora gidiyor

2026 Dünya Kupası elemelerinde Nijerya Milli Takım forması altında hat-trick yapan ve İstanbul'a dönüşü uzayan Victor Osimhen, Norveç ekibi Bodo Glimt maçı düşünülerek Başakşehir önünde kulübede oturmuştu. Son 16 dakikada sahaya dahil olan 26 yaşındaki dünya yıldızı, dinlenme sürecini aktif olarak tamamladı. Tamamen hazır hale gelen Osimhen'in yarınki mücadelede sahaya ilk 11'de çıkması beklenirken, başarılı futbolcu parçalı forma altında rekora sadece bir adım uzaklıkta. Daha önce attığı 37 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı olan Osimhen, Avrupa'da da bir ilki başarmak üzere. 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında da fileleri havalandıran Burak Yılmaz'la birlikte bu rekorun ortaklaşa sahibi olan Osimhen, Bodo önünde bir gol atması halinde sarı-kırmızılı tarihe geçecek. Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool filelerini sarsan Nijeryalı oyuncu, Bodo Glimt'i de vurursa seriyi 7 maça çıkartıp bu rekorun da tek sahibi olacak.